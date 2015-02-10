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    ​Amerika nefti 2% bahalaşıb

    Brentin qiyməti isə 58 dollar/bareli keçib

    Bakı. 10 fevral. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 2,21% yaxud 1,17 dollar artaraq 52,86 dollar təşkil edib.

    "Report"un verdiyi xəbərə görə, birjalarda "Brent" markalı xam neftin qiymətində də bahalaşma müşahidə olunub. Belə ki, "Brent"in bir barelinin qiyməti 0,93% və ya 0,54 dollar bahalaşaraq 58,34 dollar olub.

    Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı vəziyyətdə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 60 dollar/barel olacağı proqnozlaşdırılır.

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