    Энергетика
    • 15 января, 2026
    • 14:51
    Алпарслан Байрактар: Азербайджан и Турция вносят важный вклад в глобальные нефтяные рынки

    Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар высоко оценивает партнерство между Анкарой и Баку в энергетической сфере

    В комментарии турецкому бюро Report министр подчеркнул, что торговля с Азербайджаном продолжается на взаимовыгодной основе.

    "Наши отношения и без того очень хорошие - это их отличительная черта. Это особые отношения. В рамках концепции "одна нация - два государства" и в соответствии с видением, определенным нашими президентами, мы успешно продвигаемся вперед. Как две страны, мы вносим очень важный вклад как в безопасность Турциии Европы, а также в глобальные нефтяные рынки", - сказал министр.

    Байрактар ​​напомнил, что Азербайджан и Турция сотрудничают также в экспорте природного газа в Сирию:

    "Мы выступаем за распределение энергии на глобальном уровне в условиях мира и равноправия".

    Турция Азербайджан Алпарслан Байрактар энергетика энергосотрудничество Сирия энергобезопасность
    Alparslan Bayraktar: Azərbaycan və Türkiyə qlobal neft bazarlarına çox mühüm töhfələr verir
    Türkiye and Azerbaijan make ‘significant contribution' to global oil markets, says energy minister

