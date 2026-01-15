Алпарслан Байрактар: Азербайджан и Турция вносят важный вклад в глобальные нефтяные рынки

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар высоко оценивает партнерство между Анкарой и Баку в энергетической сфере

В комментарии турецкому бюро Report министр подчеркнул, что торговля с Азербайджаном продолжается на взаимовыгодной основе.

"Наши отношения и без того очень хорошие - это их отличительная черта. Это особые отношения. В рамках концепции "одна нация - два государства" и в соответствии с видением, определенным нашими президентами, мы успешно продвигаемся вперед. Как две страны, мы вносим очень важный вклад как в безопасность Турциии Европы, а также в глобальные нефтяные рынки", - сказал министр.

Байрактар ​​напомнил, что Азербайджан и Турция сотрудничают также в экспорте природного газа в Сирию:

"Мы выступаем за распределение энергии на глобальном уровне в условиях мира и равноправия".