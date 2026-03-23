    Алексей Лихачев: "Росатом" ведет строительство ветропарка в Иссык-Куле

    23 марта, 2026
    • 12:16
    Алексей Лихачев: Росатом ведет строительство ветропарка в Иссык-Куле

    Российская госкорпорация по атомной энергетике "Росатом" реализует в Кыргызстане проект строительства ветропарка на 100 МВт.

    Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы госкорпорации Алексея Лихачева.

    По его словам, большая часть оборудования уже завезена на строительную площадку.

    "Уже значительная часть оборудования завезена в Иссык-Кульскую область. И я уверен, что мы пойдем по плану и графику реализации этого проекта", - заключает Лихачев.

    Помимо этого, Лихачев отметил, что "Росатом" обсуждает с Кыргызстаном вопрос строительства АЭС малой и средней мощности, а также предложил стране помощь с проектами в сфере гидроэнергетики.

    "Мы неоднократно говорили, что готовы построить и малую, и среднюю [АЭС - ред.] в Кыргызстане и имеем с министерством энергетики Кыргызстана соответствующие переговоры. <...> Также предложили нашу помощь и в реализации проектов гидроэнергетики, надеемся, что у этой работы будет отдельный результат", - сказал Лихачев.

    Alexey Likhachev: Rosatom building wind farm in Issyk-Kul
    12:49

    Два взрыва в украинской Буче: полиция квалифицировала инцидент как теракт

    Другие страны
    12:43

    Во Франции скончался экс-премьер Лионель Жоспен

    Другие страны
    12:39

    Арарат Мирзоян: Ереван и Анкара обсуждают учреждение студенческих стипендий

    В регионе
    12:37

    Ильхам Алиев: Шамахы стал одним из туристических центров Азербайджана

    Внутренняя политика
    12:32
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Шамахинского европейского лицея

    Внутренняя политика
    12:28
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса "Ширван Агро" в Шамахы

    Внутренняя политика
    12:25

    Мирзоян: Армения и Пакистан готовятся к взаимному открытию посольств

    В регионе
    12:16

    Алексей Лихачев: "Росатом" ведет строительство ветропарка в Иссык-Куле

    Энергетика
    12:09

    В России у пассажира из Таиланда изъяли головы крокодила

    Другие страны
