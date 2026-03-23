Алексей Лихачев: "Росатом" ведет строительство ветропарка в Иссык-Куле

Российская госкорпорация по атомной энергетике "Росатом" реализует в Кыргызстане проект строительства ветропарка на 100 МВт.

По его словам, большая часть оборудования уже завезена на строительную площадку.

"Уже значительная часть оборудования завезена в Иссык-Кульскую область. И я уверен, что мы пойдем по плану и графику реализации этого проекта", - заключает Лихачев.

Помимо этого, Лихачев отметил, что "Росатом" обсуждает с Кыргызстаном вопрос строительства АЭС малой и средней мощности, а также предложил стране помощь с проектами в сфере гидроэнергетики.

"Мы неоднократно говорили, что готовы построить и малую, и среднюю [АЭС - ред.] в Кыргызстане и имеем с министерством энергетики Кыргызстана соответствующие переговоры. <...> Также предложили нашу помощь и в реализации проектов гидроэнергетики, надеемся, что у этой работы будет отдельный результат", - сказал Лихачев.