Александр Новак: Получены все разрешения на "Турецкий поток"

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Все разрешения для начала работ по "Турецкому потоку" получены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам заседания российско-турецкой межправкомиссии.

По его словам, между турецкой и российской сторонами идет конструктивный диалог по получению разрешений, и по мере необходимости турецкая сторона в соответствии с межправсоглашением обеспечит компании такими разрешениями.

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи также сообщил, что не видит никаких проблем с получением разрешений на реализацию проекта.