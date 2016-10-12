 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Александр Новак: Получены все разрешения на "Турецкий поток"

    Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи также не видит никаких проблем с получением разрешений на реализацию проекта

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Все разрешения для начала работ по "Турецкому потоку" получены. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам заседания российско-турецкой межправкомиссии.

    По его словам, между турецкой и российской сторонами идет конструктивный диалог по получению разрешений, и по мере необходимости турецкая сторона в соответствии с межправсоглашением обеспечит компании такими разрешениями.

    Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи также сообщил, что не видит никаких проблем с получением разрешений на реализацию проекта.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi