Албания рассчитывает на газ через TAP

Албания находится в выгодной позиции для получения доступа к поставкам природного газа через Транс-Адриатический газопровод (TAP).

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра инфраструктуры и энергетики Албании Эрлинд Суло на заседаниях Консультативного совета Южного газового коридора и Консультативного совета по зеленой энергии.

По его словам, подключение к TAP позволит Албании обеспечить внутренние энергетические потребности, сократить зависимость от электроэнергии как единственного источника энергии, а также сделать энергоснабжение более доступным и экономически выгодным для домохозяйств, бизнеса и промышленности.

"Мы приняли решение работать параллельно по двум проектам. Первый - это возобновление работы ТЭЦ "Влёра" с ее интеграцией через трубопровод к точке выхода TAP и к плавучему терминалу сжиженного природного газа. Второй проект предусматривает газификацию одного из крупнейших городов страны - Корчи", - отметил Суло.