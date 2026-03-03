Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Албания рассчитывает на газ через TAP

    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 14:41
    Албания рассчитывает на газ через TAP

    Албания находится в выгодной позиции для получения доступа к поставкам природного газа через Транс-Адриатический газопровод (TAP).

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра инфраструктуры и энергетики Албании Эрлинд Суло на заседаниях Консультативного совета Южного газового коридора и Консультативного совета по зеленой энергии.

    По его словам, подключение к TAP позволит Албании обеспечить внутренние энергетические потребности, сократить зависимость от электроэнергии как единственного источника энергии, а также сделать энергоснабжение более доступным и экономически выгодным для домохозяйств, бизнеса и промышленности.

    "Мы приняли решение работать параллельно по двум проектам. Первый - это возобновление работы ТЭЦ "Влёра" с ее интеграцией через трубопровод к точке выхода TAP и к плавучему терминалу сжиженного природного газа. Второй проект предусматривает газификацию одного из крупнейших городов страны - Корчи", - отметил Суло.

    Албания Эрлинд Суло Транс-Адриатический газопровод (TAP) Консультативный совет ЮГК
    Erlind Sulo: "Albaniya TAP-la qaz tədarükünə çıxış qazanmaqda əlverişli mövqedədir"
    Official: Albania is in favorable position to access gas supplies via TAP

    Последние новости

    15:30

    Цена нефти Brent превысила $84 за баррель - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    15:26

    В иранском Хамадане при ударах США и Израиля погибли свыше 20 человек

    В регионе
    15:26
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан за последние два часа эвакуированы еще 116 человек

    Внешняя политика
    15:25

    Майя Христова: ICGB укрепляет энергобезопасность Юго-Восточной Европы

    Энергетика
    15:21

    Мишустин поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации российских граждан из Ирана

    Внешняя политика
    15:20

    Президент: Стратегическое партнерство с США превращает энергетические планы Азербайджана в реальность

    Внешняя политика
    15:17

    Ильхам Алиев: Потенциал нефтепереработки Азербайджана достигнет 22 млн тонн в Средиземном и Эгейском морях

    Энергетика
    15:15

    Президент Азербайджана заявил, что за последние 12 лет страна сталкивалась с различными сценариями

    Внутренняя политика
    15:12

    Ильхам Алиев: В 2028 году ожидается начало добычи в рамках новой фазы разработки "Шахдениз"

    Энергетика
    Лента новостей