Албания намерена закупать газ в рамках расширения TAP

Албания намерена закупать газ в рамках расширения Трансадриатического газопровода (TAP).

Как сообщает Report, об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры и энергетики Албании Илир Бейта в Баку.

"На первоначальном этапе TAP Албания не будет получать азербайджанский газ. Однако Албания заявила консорциуму о намерении закупать газ в случае, если будет принято решение о расширении объемов", - отметил Бейта.

Он подчеркнул, что к тому времени годовая потребность страны в газе прогнозируется на уровне 1,2 млрд кубометров.

Говоря о деятельности TAP в Албании, замминистра сказал, что строительство трубопровода на албанском участке TAP уже завершено: "Подводный и сухопутный участки завершены. Строительство компрессорной станции также завершено. Остались мелкие работы".

Что касается создания газораспределительной сети в стране, он отметил, что совместно с SOCAR разработан Мастер план.

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в начале 2020 года.

ТАР будет покрывать 33% потребности в газе Болгарии, 20% - Греции, примерно 10,5% - Италии.