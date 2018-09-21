Активы SOCAR выросли в 4,9 раза за последние 10 лет

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Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Общие активы Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) увеличились в 4,9 раза за последние 10 лет.

Как сообщает Report, активы, объем которых на конец 2008 года составлял 12,52 млрд манатов, достигли 61,35 млрд манатов на конец 2017 года.

Активы SOCAR в 2009 году составили 14,83 млрд манатов, в 2010-ом - 15,73 млрд манатов, в 2011-ом - 16,91 млрд манатов, в 2012-ом - 21,87 млрд манатов, в 2013-ом - 23,05 млрд манатов, в 2014-ом - 24,07 млрд манатов, в 2015-ом - 39,96 млрд манатов, в 2016-ом - 53,01 млрд манатов.