Аккенженов: Правительство Казахстана не ведет переговоров о покупке активов "Лукойл"

Казахстан не проводит переговоров о покупке казахстанских активов российской нефтяной компании "Лукойл", попавшего под санкции США и Великобритании.

Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом журналистам заявил министр энергетики страны Ерлан Аккенженов.

"Правительство переговоров о покупке активов "Лукойл" (в Казахстане - ред.) не ведет. Есть хозяйствующие субъекты, ведущие коммерческую деятельность. Думаю, следует обратиться к ним за уточнением вопроса", - отметил Аккенженов.