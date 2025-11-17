Аккенженов: Правительство Казахстана не ведет переговоров о покупке активов "Лукойл"
Энергетика
- 17 ноября, 2025
- 15:28
Казахстан не проводит переговоров о покупке казахстанских активов российской нефтяной компании "Лукойл", попавшего под санкции США и Великобритании.
Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом журналистам заявил министр энергетики страны Ерлан Аккенженов.
"Правительство переговоров о покупке активов "Лукойл" (в Казахстане - ред.) не ведет. Есть хозяйствующие субъекты, ведущие коммерческую деятельность. Думаю, следует обратиться к ним за уточнением вопроса", - отметил Аккенженов.
