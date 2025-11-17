İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Akkencenov: Qazaxıstan hökuməti "LUKOİL" aktivlərinin alınması ilə bağlı danışıqlar aparmır

    Energetika
    • 17 noyabr, 2025
    • 16:02
    Akkencenov: Qazaxıstan hökuməti LUKOİL aktivlərinin alınması ilə bağlı danışıqlar aparmır

    Qazaxıstan ABŞ və Böyük Britaniyanın sanksiyalarına məruz qalmış Rusiya neft şirkəti "LUKOİL"in qazaxıstan aktivlərinin alınması barədə danışıqlar aparmır.

    "Report"un Qazaxıstan mətbuatına istinadən verdiyi məlumata görə, bunu jurnalistlərə ölkənin energetika naziri Erlan Akkenjenov bildirib.

    "Hökumət "LUKOİL" aktivlərinin (Qazaxıstanda - red.) alınması ilə bağlı danışıqlar aparmır. Kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan təsərrüfat subyektləri var. Düşünürəm ki, sualın dəqiqləşdirilməsi üçün onlara müraciət etmək lazımdır", - deyə Akkenjenov qeyd edib.

    Аккенженов: Правительство Казахстана не ведет переговоров о покупке активов "Лукойл"

