Akkencenov: Qazaxıstan hökuməti "LUKOİL" aktivlərinin alınması ilə bağlı danışıqlar aparmır
Energetika
- 17 noyabr, 2025
- 16:02
Qazaxıstan ABŞ və Böyük Britaniyanın sanksiyalarına məruz qalmış Rusiya neft şirkəti "LUKOİL"in qazaxıstan aktivlərinin alınması barədə danışıqlar aparmır.
"Report"un Qazaxıstan mətbuatına istinadən verdiyi məlumata görə, bunu jurnalistlərə ölkənin energetika naziri Erlan Akkenjenov bildirib.
"Hökumət "LUKOİL" aktivlərinin (Qazaxıstanda - red.) alınması ilə bağlı danışıqlar aparmır. Kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan təsərrüfat subyektləri var. Düşünürəm ki, sualın dəqiqləşdirilməsi üçün onlara müraciət etmək lazımdır", - deyə Akkenjenov qeyd edib.
