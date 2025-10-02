Ахмет Тюркоглу: TPAO возлагает большие надежды на блок "Шафаг-Асиман"

Турецкая компания TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) возлагает большие надежды на подписанное в июне с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и британской BP Соглашение о разделе продукции (СРП) по морскому блоку "Шафаг-Асиман" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом в интервью казахстанскому бюро Report заявил председатель правления и главный исполнительный директор TPAO Ахмет Тюркоглу.

По его словам, компания тесно сотрудничает с SOCAR по проектам разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и месторождения "Шахдениз" в Азербайджане.

Он также подчеркнул, что SOCAR и TPAO провели встречи для работы над совместными проектами в Азербайджане, Турции и других странах.

Касаясь вопроса о строительстве нефтеперерабатывающего завода в Джейхане, глава TPAO отметил, что этот порт является стратегическим пунктом, где сходятся многие газо- и нефтепроводы: "У нас есть там земельный участок для строительства НПЗ. Однако строительство НПЗ - это долгосрочный вопрос, который требует много времени и инвестиций".