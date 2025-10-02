Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ахмет Тюркоглу: TPAO возлагает большие надежды на блок "Шафаг-Асиман"

    Энергетика
    • 02 октября, 2025
    • 12:04
    Ахмет Тюркоглу: TPAO возлагает большие надежды на блок Шафаг-Асиман

    Турецкая компания TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) возлагает большие надежды на подписанное в июне с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и британской BP Соглашение о разделе продукции (СРП) по морскому блоку "Шафаг-Асиман" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

    Об этом в интервью казахстанскому бюро Report заявил председатель правления и главный исполнительный директор TPAO Ахмет Тюркоглу.

    По его словам, компания тесно сотрудничает с SOCAR по проектам разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и месторождения "Шахдениз" в Азербайджане.

    Он также подчеркнул, что SOCAR и TPAO провели встречи для работы над совместными проектами в Азербайджане, Турции и других странах.

    Касаясь вопроса о строительстве нефтеперерабатывающего завода в Джейхане, глава TPAO отметил, что этот порт является стратегическим пунктом, где сходятся многие газо- и нефтепроводы: "У нас есть там земельный участок для строительства НПЗ. Однако строительство НПЗ - это долгосрочный вопрос, который требует много времени и инвестиций".

    TPAO НПЗ Джейхан Шафаг-Асиман нефть газ Шахдениз АЧГ
    Ahmet Türkoğlu: "TPAO "Şəfəq-Asiman" blokuna çox böyük ümidlər bəsləyir"

    Лента новостей