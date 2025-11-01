Агентство по регулированию энергетических вопросов выбрало страховщика
Энергетика
- 01 ноября, 2025
- 16:21
Агентство по регулированию энергетических вопросов подвело итоги открытого тендера на добровольное страхование (КАСКО) 24 транспортных средств, находящихся на его балансе.
Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителем тендера признано ОАО Qala Sığorta.
Компании-победителю будет выплачено 8 587 тыс. манатов.
В прошлом году победителем этого тендера стало ОАО PAŞA Sığorta. Компании было выплачено 7 332 тыс. манатов за страхование 22 транспортных средств.
