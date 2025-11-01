Агентство по регулированию энергетических вопросов выбрало страховщика

Агентство по регулированию энергетических вопросов подвело итоги открытого тендера на добровольное страхование (КАСКО) 24 транспортных средств, находящихся на его балансе.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителем тендера признано ОАО Qala Sığorta.

Компании-победителю будет выплачено 8 587 тыс. манатов.

В прошлом году победителем этого тендера стало ОАО PAŞA Sığorta. Компании было выплачено 7 332 тыс. манатов за страхование 22 транспортных средств.