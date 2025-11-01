Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Агентство по регулированию энергетических вопросов выбрало страховщика

    Энергетика
    • 01 ноября, 2025
    • 16:21
    Агентство по регулированию энергетических вопросов выбрало страховщика

    Агентство по регулированию энергетических вопросов подвело итоги открытого тендера на добровольное страхование (КАСКО) 24 транспортных средств, находящихся на его балансе.

    Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителем тендера признано ОАО Qala Sığorta.

    Компании-победителю будет выплачено 8 587 тыс. манатов.

    В прошлом году победителем этого тендера стало ОАО PAŞA Sığorta. Компании было выплачено 7 332 тыс. манатов за страхование 22 транспортных средств.

    страхование КАСКО Агентство по регулированию энергетических вопросов
    Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi sığortaçı seçib

