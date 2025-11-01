İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi sığortaçı seçib

    Energetika
    • 01 noyabr, 2025
    • 15:45
    Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi sığortaçı seçib

    Energetika Nazirliyinin tabeliyində olan Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi balansındakı 24 avtonəqliyyat vasitəsinin könüllü (KASKO) sığortalanması ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.

    "Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "Qala Sığorta" ASC-dir.

    Qalib şirkətə 8,587 min manat ödəniləcək.

    Ötən il bu tenderin qalibi "PAŞA Sığorta" ASC olub. Şirkətə 22 avtonəqliyyat vasitəsinin KASKO sığortalanmasına görə 7,332 min manat ödənilib.

    Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi açıq tender KASKO “Qala Sığorta” ASC "PAŞA Sığorta" ASC

    Son xəbərlər

    15:56
    Foto

    Azərbaycanın dəstəyi ilə Keniyada Gənclərin Liderlik və İnnovasiya Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Xarici siyasət
    15:54

    Premyer Liqanın X turunda "Zirə" "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib

    Futbol
    15:52

    Azərbaycan Basketbol Liqasında V turun daha bir oyunu keçirilib

    Komanda
    15:45

    Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi sığortaçı seçib

    Energetika
    15:36

    İtaliya klubu baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    15:34

    Azərbaycan manatının dövretmə sürəti sentyabrda cüzi artıb

    Maliyyə
    15:30
    Foto

    Türkiyədə Azərbaycan hərbçilərinin iştirakı ilə keçirilən kurs başa çatıb

    Hərbi
    15:21

    Cənubi Koreya Çinin Seul və Pxenyan arasında dialoqun bərpasında yardımına ümid edir

    Digər ölkələr
    15:01

    TDT ölkələri turist qatarlarının işə salınması imkanını nəzərdən keçirir

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti