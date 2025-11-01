Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi sığortaçı seçib
Energetika
- 01 noyabr, 2025
- 15:45
Energetika Nazirliyinin tabeliyində olan Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi balansındakı 24 avtonəqliyyat vasitəsinin könüllü (KASKO) sığortalanması ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.
"Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "Qala Sığorta" ASC-dir.
Qalib şirkətə 8,587 min manat ödəniləcək.
Ötən il bu tenderin qalibi "PAŞA Sığorta" ASC olub. Şirkətə 22 avtonəqliyyat vasitəsinin KASKO sığortalanmasına görə 7,332 min manat ödənilib.
Son xəbərlər
15:56
Foto
Azərbaycanın dəstəyi ilə Keniyada Gənclərin Liderlik və İnnovasiya Mərkəzi fəaliyyətə başlayıbXarici siyasət
15:54
Premyer Liqanın X turunda "Zirə" "Karvan-Yevlax"a qalib gəlibFutbol
15:52
Azərbaycan Basketbol Liqasında V turun daha bir oyunu keçirilibKomanda
15:45
Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi sığortaçı seçibEnergetika
15:36
İtaliya klubu baş məşqçisi ilə yollarını ayırıbFutbol
15:34
Azərbaycan manatının dövretmə sürəti sentyabrda cüzi artıbMaliyyə
15:30
Foto
Türkiyədə Azərbaycan hərbçilərinin iştirakı ilə keçirilən kurs başa çatıbHərbi
15:21
Cənubi Koreya Çinin Seul və Pxenyan arasında dialoqun bərpasında yardımına ümid edirDigər ölkələr
15:01