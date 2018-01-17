Афган Исаев: Азербайджан на сегодняшний день вложил 8,6 млрд долларов в проект Южного газового коридора - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ ЗАО "Южный газовый коридор" создано распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева "О некоторых мерах, связанных со второй стадией эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" и другими проектами по созданию Южного газового коридора" от 25 февраля 2014 года, 51% акций принадлежит государству в лице министерства экономики, а 49% - SOCAR. ЗАО "Южный газовый коридор" является компанией, представляющей интересы Азербайджана в международном газовом проекте Южного газового коридора протяженностью свыше 3 500 км, который строится для поставок природного газа из Азербайджана в Европу и поддерживается Европейским Союзом.

Информационное агентство Report представляет интервью с Афганом Исаевым, генеральным директором ЗАО "Южный газовый коридор":

- Какой объем средств потрачен до сих пор на финансирование доли Азербайджана в проекте Южного газового коридора? Сколько процентов финансовых обязательств выполнил Азербайджан по Южному газовому коридору? Какая часть использованных средств пришлась на прошлый год?

- На сегодняшний день ЗАО "Южный газовый коридор" (ЮГК) использовал 8,6 млрд долларов из общей суммы в 11,5 млрд долларов, требуемой для проекта Южного газового коридора (включая проекты "Шахдениз-1" и Южно-Кавказского газопровода) до 2020 года (включительно). До настоящего времени ЮГК выполнил 75% своих финансовых обязательств по проектам Южного газового коридора. В 2017 году в ЮГК инвестировано 2,3 млрд долларов.

- Каков уровень реализации проектов, входящих в Южный газовый коридор?

- По проекту второго этапа разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" (по первой добыче газа) выполнено 98,8%, расширения Южно-Кавказского газопровода (ЮКГ) (первая транспортировка газа) – 100%, строительству TANAP - 89,6%, строительству Трансадриатического трубопровода (TAP) - 62,6% работ.

- Из каких источников привлечены средства для финансирования доли Азербайджана?

- По 16 января 2018 года ЮГК привлек для финансирования доли участия в проектах средства из следующих источников:

1. Облигации на 2,5 млрд долларов, выпущенные ЮГК и приобретенные Государственным нефтяным фондом Азербайджана;

2. Уставный капитал в размере 2,4 млрд долларов, обеспеченный министерством экономики и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR);

3. Эмиссия евробондов номинальной стоимостью 1 млрд долларов (первый выпуск) в марте 2016 года и эмиссия евробондов номинальной стоимостью 1 млрд долларов (второй выпуск) в марте 2017 года;

4. Международный банк реконструкции и развития (МБРР) – 0,4 млрд долларов и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) - 0,6 млрд долларов;

5. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - 500 млн долларов;

6. Азиатский банк развития (АБР) - 500 млн долларов;

7. Азиатский банк развития (АБР) – синдицированный кредит на 524,5 млн долларов, привлеченный на основе гарантии.

- С какими финансовыми институтами в настоящее время ведутся обсуждения и какой объем средств планируется привлечь?

- Как вы знаете, Совет директоров Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (МИГА), входящего в Группу Всемирного банка (ВБ), в декабре 2016 года утвердил выдачу гарантии ЗАО "Южный газовый коридор" по инвестициям в размере 750 млн долларов, выделенным на проект TANAP. Переговоры с коммерческими банками по гарантии МИГА продолжаются.

- Ожидается ли очередная эмиссия евробондов?

- Указанные переговоры успешно продолжаются, и мы думаем получить ожидаемые результаты. Поэтому в настоящее время новая эмиссия евробондов не планируется.