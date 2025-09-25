Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    ADVENST Spolka: Азербайджан имеет регионально значимую роль в производстве SAF

    Энергетика
    • 25 сентября, 2025
    • 15:49
    ADVENST Spolka: Азербайджан имеет регионально значимую роль в производстве SAF

    Азербайджан имеет регионально значимую роль в производстве Устойчивого авиационного топлива (SAF).

    Как сообщает Report, об этом заявил инженер польской компании ADVENST Spolka Евгений Пушик на мероприятии в Баку на тему "Каспий и Центральная Азия - нефтепереработка, нефтехимия, торговля, логистика".

    По его словам, основным сырьем для производства SAF служат растительные масла, в том числе получаемые из заведений быстрого питания: "Развитие подобных проектов в Азербайджане имеет стратегическое значение, поскольку страна играет ключевую роль в энергетической и транспортной инфраструктуре региона и является важной частью каспийских торговых маршрутов".

    Он добавил, что в Европе использование SAF уже регулируется директивами, обязывающими авиакомпании применять не менее 2% экологически устойчивого топлива.

    "В этом контексте существующая инфраструктура и логистические возможности Азербайджана, включая терминалы и хабы, создают благоприятные условия для производства и распределения SAF. Азербайджан может стать стратегическим центром как по поставкам сырья, так и по переработке и региональному распределению", - добавил Пушик.

    Специалист подчеркнул, что компания открыта к сотрудничеству в проектах SAF в Азербайджане и заинтересована в обмене опытом.

    SAF проекты в Азербайджане ADVENST Spolka
    "Advenst Spolka": Azərbaycan SAF istehsalında regional əhəmiyyətli rola malikdir
    ADVENST Spolka: Azerbaijan has a regionally significant role in the production of SAF

    Последние новости

    17:20

    IFC предложила "рецепт" для перехода Азербайджана к устойчивому строительству

    Инфраструктура
    17:18

    В новом туристическом сезоне AZAL будет выполнять рейсы по 50 направлениям

    Туризм
    17:14

    Словения запретила въезд Биньямину Нетаньяху

    Другие страны
    17:12

    Сахиба Гафарова приглашена в Пакистан на Межпарламентскую конференцию спикеров

    Милли Меджлис
    17:05

    Премьер Дании проинформировала генсека НАТО о ситуации с БПЛА

    Другие страны
    17:05

    В Норвегии возле аэропорта перехвачен дрон

    Другие страны
    17:04

    Азербайджан и Албания обсудили развитие сотрудничества в сфере здравоохранения

    Здоровье
    16:59

    Начинается суд над пластическим хирургом, обвиняемым в нанесении вреда здоровью пациентки

    Происшествия
    16:56

    IFC: Энергопереход в Азербайджане способен изменить баланс мировой энергетики

    Энергетика
    Лента новостей