ADVENST Spolka: Азербайджан имеет регионально значимую роль в производстве SAF

Азербайджан имеет регионально значимую роль в производстве Устойчивого авиационного топлива (SAF).

Как сообщает Report, об этом заявил инженер польской компании ADVENST Spolka Евгений Пушик на мероприятии в Баку на тему "Каспий и Центральная Азия - нефтепереработка, нефтехимия, торговля, логистика".

По его словам, основным сырьем для производства SAF служат растительные масла, в том числе получаемые из заведений быстрого питания: "Развитие подобных проектов в Азербайджане имеет стратегическое значение, поскольку страна играет ключевую роль в энергетической и транспортной инфраструктуре региона и является важной частью каспийских торговых маршрутов".

Он добавил, что в Европе использование SAF уже регулируется директивами, обязывающими авиакомпании применять не менее 2% экологически устойчивого топлива.

"В этом контексте существующая инфраструктура и логистические возможности Азербайджана, включая терминалы и хабы, создают благоприятные условия для производства и распределения SAF. Азербайджан может стать стратегическим центром как по поставкам сырья, так и по переработке и региональному распределению", - добавил Пушик.

Специалист подчеркнул, что компания открыта к сотрудничеству в проектах SAF в Азербайджане и заинтересована в обмене опытом.