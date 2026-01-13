ACWA Power: Азербайджан станет хабом "зеленой энергетики" для Европы и других регионов

Азербайджан является одной из ключевых стран с развитой энергетической системой и значительным потенциалом наращивания мощностей, что позволяет ему стать хабом "зеленой энергетики" как для Европы, так и для других регионов.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор ACWA Power Мухаммад Абунайян в интервью телеканалу AnewZ.

По его словам, интерес компании охватывает не только Азербайджан, но и более широкий регион, который в перспективе может сформироваться как "зеленый" энергетический центр.

"Именно поэтому ACWA Power намерена развивать здесь солнечную и ветровую энергетику, системы накопления энергии, проекты по "зеленому водороду", а также опреснение воды, что уже отражено в наших последних проектах", - отметил он.

М. Абунайян выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за стратегическое видение и лидерство, подчеркнув, что церемония официального открытия ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт стала наглядным примером успешной интеграции крупных "зеленых" проектов.

"Благодаря его видению и реальному лидерству мы смогли реализовать этот масштабный проект", - подчеркнул исполнительный директор компании.

Он отметил, что в то время как во многих странах энергетический переход рассматривался исключительно через призму альтернативных источников, Президент Ильхам Алиев на COP29, успешно проведенной в Азербайджане, четко донес иное понимание этого процесса.

"Энергетический переход - это не ставка на один источник энергии. Это оптимизация всех ресурсов, их взаимное дополнение и совместная работа для достижения глобальных целей при обязательном экономическом обосновании, а не под политическим давлением. Такой подход делает переход устойчивым и эффективным", - заявил М. Абунайян.

По его словам, именно это видение позволило Азербайджану сформировать комплексную стратегию энергетического перехода и "зеленой энергетики", направленную на создание сбалансированной энергосистемы и развитие необходимой инфраструктуры.

Исполнительный директор также высоко оценил инвестиционную среду в стране, отметив ее прозрачность и дружественный характер.

"Любой инвестор в Азербайджане получает справедливое отношение и предсказуемые условия. Именно поэтому сюда приходят инвесторы со всего мира, и не только в "зеленую энергетику", но и в другие сектора", - подчеркнул он.

По словам М. Абунайяна, ACWA Power начала работу в Азербайджане в сложный период, совпавший с пандемией COVID-19, войной в Украине и серьезными логистическими вызовами.

"Несмотря на проблемы в цепочках поставок и перевозки на расстояния более 10 тыс. километров, правительство Азербайджана выступило надежным партнером, оказывая поддержку на всех этапах. Это критически важно для инвесторов", - отметил он.

Говоря об уникальности ВЭС "Хызы-Абшерон", исполнительный директор подчеркнул, что проект состоит из двух самостоятельных электростанций и отличается исключительным качеством ветровых ресурсов - одними из лучших в мире.

"Проект обладает реальной экономической ценностью: на всех этапах используется местное содержание, привлекаются подрядчики, создаются рабочие места и формируется значительная добавленная стоимость. Его ценность заключается не только в производстве "зеленой" энергии и высвобождении газа или нефти для экспорта, но и в расширении экономических возможностей для людей", - резюмировал М. Абунайян.

Проект ветроэлектростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт реализуется по модели независимого производства электроэнергии (IPP) и является первым в Азербайджане крупномасштабным ветроэнергетическим проектом, созданным на независимой основе. Он играет важную роль в процессе перехода страны к возобновляемым источникам энергии.

Ветропарк будет ежегодно производить до 907 ГВт/ч чистой электроэнергии, что позволит обеспечить электроэнергией свыше 300 тысяч домохозяйств. Это также позволит сократить выбросы углекислого газа примерно на 400 тысяч тонн в год, способствуя достижению Азербайджаном национальных целей в области устойчивого развития и декарбонизации.

Отметим, что ветроэлектростанция охватывает территории Абшеронского (участок 1) и Хызинского (участок Хызы 3) районов, включая села Чайлы и Ситалчай. В рамках проекта предусмотрена установка 37 ветровых турбин: 12 - в Абшероне и 25 - в Хызы.