О нас

АБР поможет в подготовке проекта “зеленого энергокоридора" через Каспийское море

АБР поможет в подготовке проекта “зеленого энергокоридора" через Каспийское море Азиатский банк развития (АБР) выделил 225 тысяч долларов США через специальный фонд технического содействия на реализацию проекта создания “зеленого энергетического коридора" через Каспийское море.
Энергетика
11 октября 2024 г. 18:05
АБР поможет в подготовке проекта “зеленого энергокоридора через Каспийское море

Азиатский банк развития (АБР) выделил 225 тысяч долларов США через специальный фонд технического содействия на реализацию проекта создания “зеленого энергетического коридора" через Каспийское море.

Как передает Report со ссылкой на АБР, этот проект предполагает строительство подводного кабеля, который соединит энергетические системы Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, что станет важным шагом в укреплении регионального энергетического сотрудничества и создании устойчивой трансграничной торговли электроэнергией.

Меморандум о взаимопонимании был подписан правительствами трех стран 2 мая 2024 года, и проект направлен на обеспечение энергетической безопасности, развитие устойчивых энергетических практик и поддержку экономического роста в регионе. В рамках проекта также планируется создание “зеленого коридора”, по которому возобновляемая энергия будет передаваться из Каспийского региона в Европу через кабель в Черном море.

Техпомощь предоставлена для проведения исследования и подготовки этого межрегионального проекта, который потребует значительных инвестиций.

АБР предоставляет техническую поддержку проекту через различные меры, включая помощь в формировании межправительственных рабочих групп, создание специального целевого предприятия (SPV) или совместного предприятия, включая разработку прозрачной и эффективной структуры управления, правовых и коммерческих рамок, детального плана операций SPV и оказание дополнительной консультационной поддержки, наращивание потенциала представителей стран для обеспечения высококачественных технических оценок и технико-экономических обоснований.

Этот проект не только усилит энергетическое сотрудничество в Центральной Азии, но и будет способствовать сокращению выбросов парниковых газов, поддерживая цели Парижского соглашения и развитие зеленой энергетической инфраструктуры.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ADB "Xəzər yaşıl enerji dəhlizi" layihəsinin hazırlanmasına dəstək göstərəcək
Версия на английском языке ADB to support preparation of "Green Energy Corridor" project across Caspian Sea

Экслюзивные новости

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
3 октября 2024 г. 12:26
Ник Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
ФотоНик Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
30 сентября 2024 г. 13:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi