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Абдулла Балалаа: ОАЭ планируют повысить эффективность энергопотребления до 45%

Абдулла Балалаа: ОАЭ планируют повысить эффективность энергопотребления до 45% Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют обновить свою энергетическую стратегию до 2050 года и повысить эффективность энергопотребления до 45%.
Энергетика
12 ноября 2024 г. 13:05
Абдулла Балалаа: ОАЭ планируют повысить эффективность энергопотребления до 45%

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют обновить свою энергетическую стратегию до 2050 года и повысить эффективность энергопотребления до 45%.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник министра иностранных дел ОАЭ Абдулла Балалаа на мероприятии "Диалог на уровне министров: Расширение инвестиций для трехкратного увеличения использования возобновляемой энергии и двукратного повышения энергоэффективности" в рамках COP29.

Он отметил, что ОАЭ достигли значительного прогресса на пути к нулевой эмиссии в энергетическом секторе.

"Мы также нацелены на дальнейшее снижение сетевого коэффициента выбросов, что сделает ОАЭ одной из стран с самым низким уровнем эмиссии. Мы стремимся быть образцом для подражания в амбициозном, но прагматичном переходе к чистым источникам энергии", - сказал он.

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Версия на английском языке Abdulla Balalaa: UAE plans to increase energy efficiency to 45%
Версия на азербайджанском языке Abdulla Balalaa: “BƏƏ enerji istehlakında səmərəliliyi 45 %-ə qədər artıracaq”

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