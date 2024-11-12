Абдулла Балалаа: ОАЭ планируют повысить эффективность энергопотребления до 45%

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют обновить свою энергетическую стратегию до 2050 года и повысить эффективность энергопотребления до 45%.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют обновить свою энергетическую стратегию до 2050 года и повысить эффективность энергопотребления до 45%.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник министра иностранных дел ОАЭ Абдулла Балалаа на мероприятии "Диалог на уровне министров: Расширение инвестиций для трехкратного увеличения использования возобновляемой энергии и двукратного повышения энергоэффективности" в рамках COP29.

Он отметил, что ОАЭ достигли значительного прогресса на пути к нулевой эмиссии в энергетическом секторе.

"Мы также нацелены на дальнейшее снижение сетевого коэффициента выбросов, что сделает ОАЭ одной из стран с самым низким уровнем эмиссии. Мы стремимся быть образцом для подражания в амбициозном, но прагматичном переходе к чистым источникам энергии", - сказал он.