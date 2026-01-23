4SIM и SOCAR организовали совместную сессию на Давосском форуме

Центр анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) организовали панельную сессию на тему "Ускорение энергетического перехода посредством технологической трансформации: Промышленность на основе искусственного интеллекта" в рамках 56-й ежегодной встречи Всемирного экономического форума в Давосе.

Как сообщает Report со ссылкой на 4SIM, на панельной сессии, прошедшей под модерацией исполнительного директора Центра Фариза Джафарова, состоялся обмен мнениями по вопросам ускорения декарбонизации, повышения операционной эффективности и обеспечения устойчивого развития путем применения искусственного интеллекта, цифровых технологий и решений Индустрии 4.0 в промышленном и энергетическом секторах.

В ходе обсуждений в центре внимания находилось стратегическое значение перехода к индустрии 4.0 для секторов, декарбонизация которых является технологически и экономически сложной.