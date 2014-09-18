Производство автомобильного бензина в Азербайджане превысило 800 тыс. тонн

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В течение января-августа 2014 года бакинские нефтеперерабатывающие заводы Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) суммарно произвели 806,9 тыс. тонн автомобильного бензина. Как передает Report, об этом говорится в отчете Госкомстата.

По сравнению с январем-августом 2013 года производство автомобильного бензина в стране сократилось на 13%. По данным на 1 сентября 2014 года, на складах предприятий накопилось 66,8 тыс. тонн нереализованной продукции.

Следует отметить, что в настоящее время на бакинских НПЗ производится только бензин марки Ai-92. Производство бензина Ai-95 приостановлено и в данный момент импортируется в страну под маркой Premium. Цена на бензин марки Ai-92 (0,7 манатов/литр) регулируется государством.

Согласно постановлению Кабинета министров, цены на бензин марки Premium являются свободными и в настоящее время составляют на автозаправочных станциях 0,97 манатов/литр.

Кроме того, в январе-августе произведено 101,5 тыс. тонн прямогонного бензина, предназначенного для химической промышленности. Его производство по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 26,7%. Отметим, что в 2013 году в Азербайджане было произведено 1,407 млн. тонн автомобильного бензина и 125 тыс. тонн прямогонного бензина.