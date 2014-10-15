Объемы прокачки нефти по BTC сократились на 3%

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре 2014 года по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) транспортировано 21,844 млн. тонн азербайджанской нефти. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сократился на 3,1%. В сентябре по трубопроводу прокачано 2,285 млн. тонн. Кроме того, за 9 месяцев текущего года по BTC было транспортировано 385,597 тыс. тонн туркменской и казахстанской нефти. Об этом Report сообщили в Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

Всего с начала эксплуатации по состоянию на 1 октября 2014 года по трубопроводу было прокачано 257,16 млн. тонн нефти.

Отметим, что протяженность нефтепровода BTC составляет 1 768 км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 248 км, Турции - 1 076 км.

Акционерами трубопроводной компании BTC Co. являются BP (30,1%), SOCAR (25%), Chevron (8,9%), Statoil (8,71%), TPAO (6,53%), ENI (5%), Total (5%), Itochu (3,4%), ConocoPhilliрs (2,5%), Inрex (2,5%) и ONGC (2,36%).