Госнефтекомпания Азербайджана увеличила добычу нефти на 1%

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в январе-августе 2014 года добыла 5,617 млн. тонн нефти.

Как передает Report, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча нефти увеличилась на 1,04%. В августе 2014 года добыча нефти по SOCAR составила 710,1 тыс. тонн нефти, в целом по Азербайджану - 3,644 млн. тонн.

Отметим, что добыча нефти по Азербайджану за 8 месяцев текущего года составила 29,06 млн. тонн, что на 1,05% меньше января-августа 2013 года.

В 2014 году SOCAR планирует добыть 8,4 млн. тонн нефти. В 2013 году общий объем добычи нефти в Азербайджане составил 43,48 млн. тонн, из которых 8,314 млн. тонн было добыто SOCAR.