МВД: Услуги по оформлению ряда документов будут предоставляться онлайн
Происшествия
- 15 декабря, 2025
- 16:26
Услуги по оформлению удостоверений личности, паспортов, водительских прав и регистрации транспортных средств в Азербайджане будут предоставляться онлайн.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.
Предложения предусматривают цифровизацию первичных заявок на получение и обновление документов, а также на регистрацию транспортных средств без посещения госорганов - в электронном формате.
Инициатива направлена на развитие цифрового правительства, повышение качества госуслуг и удобства для граждан.
Последние новости
17:09
Президент Азербайджана выдвинул инициативу об объявлении амнистииВнутренняя политика
17:08
Эрдоган: Во время 44-дневной войны распространялись ложные обвинения против АнкарыВ регионе
17:03
Фото
В Астане отметили Всемирный день тюркской языковой семьиВ регионе
16:54
Фото
Проходит суд над обвиняемым в совершении теракта в Ханкенди Кареном АванесяномПроисшествия
16:53
В Берлине соберутся лидеры Европы на переговоры с ЗеленскимДругие страны
16:45
В Азербайджане за 11 месяцев вырос объем услуг в секторе ИКТИКТ
16:42
Страны ЕС выразили поддержку мирному процессу между Баку и ЕреваномВ регионе
16:34
Производство в секторе ИКТ Азербайджана увеличилось на 8%ИКТ
16:31