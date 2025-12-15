МВД: Услуги по оформлению ряда документов будут предоставляться онлайн

Услуги по оформлению удостоверений личности, паспортов, водительских прав и регистрации транспортных средств в Азербайджане будут предоставляться онлайн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Предложения предусматривают цифровизацию первичных заявок на получение и обновление документов, а также на регистрацию транспортных средств без посещения госорганов - в электронном формате.

Инициатива направлена на развитие цифрового правительства, повышение качества госуслуг и удобства для граждан.