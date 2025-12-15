Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    МВД: Услуги по оформлению ряда документов будут предоставляться онлайн

    Происшествия
    • 15 декабря, 2025
    • 16:26
    МВД: Услуги по оформлению ряда документов будут предоставляться онлайн

    Услуги по оформлению удостоверений личности, паспортов, водительских прав и регистрации транспортных средств в Азербайджане будут предоставляться онлайн.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

    Предложения предусматривают цифровизацию первичных заявок на получение и обновление документов, а также на регистрацию транспортных средств без посещения госорганов - в электронном формате.

    Инициатива направлена на развитие цифрового правительства, повышение качества госуслуг и удобства для граждан.

    МВД регистрация документы цифровизация
    Şəxsiyyət vəsiqəsi, pasport və sürücülük vəsiqəsi üzrə xidmətlər onlayn təqdim ediləcək

