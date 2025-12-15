Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Лувр закрыт для посетителей из-за забастовки сотрудников музея

    Парижский Лувр с 15 декабря закрыт для посетителей в связи с забастовкой сотрудников музея.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Le Monde со ссылкой на официальный сайт музея.

    "Около 400 сотрудников проголосовали за проведение забастовки, протестуя против низких зарплат и неудовлетворительных условий труда", - говорится в сообщении.

    По данным издания, профсоюзы требуют увеличения числа рабочих мест в сфере приема посетителей и обеспечения порядка в музее, а также перевода сотрудников, занятых в оперативной деятельности, с временных трудовых договоров на бессрочные контракты.

    Кроме того, представители профсоюзов направили письмо министру культуры Франции Рашиде Дати, в котором указали на многочисленные технические неисправности и обветшание здания музея.

    По их словам, это привело к "беспрецедентному ухудшению внутренней социальной обстановки" в Лувре.

    "В последние месяцы музей столкнулся с рядом серьезных инцидентов. В частности, 19 октября в Лувре произошло ограбление, в ноябре была закрыта галерея Кампана из-за риска обрушения балок. В ноябре прорыв трубы привел к повреждению от 300 до 400 книг в библиотеке отдела египетских древностей", - подчеркивает издание.

    Лента новостей