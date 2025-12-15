Казахстан и Хорватия усиливают сотрудничество в геологоразведке

Председатель правления компании "КазМунайГаз" (КМГ) Асхат Хасенов в Астане с главой Хорватского агентства по углеводородам (CHA, Croatian Hydrocarbon Agency) Марияном Крпаном обсудил вопросы сотрудничества по геологоразведочному проекту "Шыгыс", расположенному в Актюбинской области Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на Казмунайгаз, ранее в рамках глобального роуд-шоу КМГ представил хорватской стороне перспективные проекты недропользования. Специалисты CHA ознакомились с геологическими данными и провели собственный анализ потенциала соответствующих участков недр, по итогам которого проявили заинтересованность в проекте "Шыгыс".

В рамках поиска стратегического партнера была подана заявка со стороны Geoenergija Razvoj d.o.o - 100% дочерней организации CHA. В настоящее время компании завершают подготовку основной документации, в том числе соглашений о совместной деятельности и о финансировании.

Параллельно с процедурой определения стратегического партнера КМГ проводит работы по переобработке исторических данных сейсморазведки 2D по проекту "Шыгыс" в рамках геологического изучения недр.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность развивать взаимодействие для укрепления сотрудничества Казахстана и Хорватии в области разведки и освоения углеводородных ресурсов.