    В Хырдалане и Гобу ожидаются частичные отключения электроэнергии

    Экономика
    • 02 сентября, 2025
    • 10:03
    Сегодня в некоторых частях Абшеронского района ожидаются перебои в подаче электроэнергии.

    Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".

    В связи с ремонтно-восстановительными работами 2 сентября с 10:00 до 13:00 подача электроэнергии будет ограничена на улицах Ахмеда Джавада, Тофика Байрамова, Вели Ахундова, на части проспекта Гейдара Алиева в городе Хырдалан, а с 10:00 до 14:00 - в жилых массивах вокруг кирпичного завода в поселке Гобу. 

    Ожидается, что с завершением ремонтных работ повысится качеств услуг по энергоснабжению указанных территорий.

    Xırdalan şəhəri və Qobu qəsəbəsində işıq olmayacaq

