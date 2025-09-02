В Хырдалане и Гобу ожидаются частичные отключения электроэнергии
Экономика
- 02 сентября, 2025
- 10:03
Сегодня в некоторых частях Абшеронского района ожидаются перебои в подаче электроэнергии.
Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".
В связи с ремонтно-восстановительными работами 2 сентября с 10:00 до 13:00 подача электроэнергии будет ограничена на улицах Ахмеда Джавада, Тофика Байрамова, Вели Ахундова, на части проспекта Гейдара Алиева в городе Хырдалан, а с 10:00 до 14:00 - в жилых массивах вокруг кирпичного завода в поселке Гобу.
Ожидается, что с завершением ремонтных работ повысится качеств услуг по энергоснабжению указанных территорий.
