    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Xırdalan şəhəri və Qobu qəsəbəsində işıq olmayacaq

    İqtisadiyyat
    • 02 sentyabr, 2025
    • 09:37
    Xırdalan şəhəri və Qobu qəsəbəsində işıq olmayacaq

    Bu gün Abşeron rayonunun bir sıra ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.

    Bu barədə "Report"a "Azərişıq" ASC-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, elektrik enerjisinin verilişində keyfiyyət göstəricilərinin artırılması və artan yük tələbatının qarşılanması məqsədi ilə Abşeron Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinin (RETSİ) ərazisində sentyabrın 2-də təmir-bərpa işləri aparılacaq.

    Bununla əlaqədar olaraq saat 10:00-dan 13:00-dək Xırdalan şəhəri Əhməd Cavad, Tofiq Bayramov, Vəli Axundov küçələri, Heydər Əliyev prospektinin bir hissəsi, saat 10:00-dan 14:00-dək Qobu qəsəbəsi Kərpic zavodun ətrafında yerləşən yaşayış yerlərində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq. Təmir-bərpa işləri yekunlaşdıqdan sonra həmin ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.

    enerji   Elektrik cərəyanı   işıq   Xırdalan   Qobu   Abşoron   Azərişıq  
    Rus Versiası Rus Versiası
    В Хырдалане и Гобу ожидаются частичные отключения электроэнергии

    Son xəbərlər

    10:51

    Azərbaycan və Braziliya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin beşinci raundu keçirilib

    Xarici siyasət
    10:49

    Azərbaycan və Braziliya İnvestisiyalar üzrə İşçi qrupunun ilk iclasını keçiriblər

    Maliyyə
    10:46

    Prezidentin nümayəndəsi: Xəzərdə suyun azalması səbəbindən limanlara gəmilərin qəbulu çətinləşir

    COP29
    10:46

    Buraxılış imtahanlarında iştirak edə bilməyənlər yenidən imtahan verəcək

    Elm və təhsil
    10:43

    Beyləqanda stomatoloq dələduzluğa görə həbs edilib

    Hadisə
    10:40

    Latviyada NATO hərbçilərinin iştirakı ilə genişmiqyaslı təlimlər başlayıb

    Digər ölkələr
    10:37

    Azərbaycanın basketbol komandası baş məşqçisi ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Komanda
    10:37

    "Sürətli Şans" başladı: "Azərlotereya" ilə "Toyota Corolla" və pul mükafatları qazan!

    Biznes
    10:34

    Muxtar Babayev: Növbəti illərdə su problemi çox təhlükəli hal ala bilər

    COP29
    Bütün Xəbər Lenti