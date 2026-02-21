В Азербайджане более 92% строительных работ пришлось на долю частного сектора

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Экономика
    • 21 февраля, 2026
    • 11:39
    В Азербайджане в январе 2026 года 92,2% строительных работ выполнены строительными предприятиями негосударственной формы собственности.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    Согласно данным, в отчетном месяце 73,1% от общего объема выполненных работ приходилось на строительство, реконструкцию и восстановление. На капитальный ремонт пришлось 11,2%, на текущий ремонт - 9,5%, а на прочие строительные работы - 6,2%.

