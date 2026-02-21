Azərbaycanda inşaat işlərinin 92 %-dən çoxu özəl sektorun payına düşüb
İqtisadiyyat
- 21 fevral, 2026
- 11:07
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda inşaat işlərinin 92,2 %-ni qeyri-dövlət mülkiyyətində olan tikinti müəssisələri yerinə yetirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə məlumat verib.
Bildirilib ki, hesabat ayında görülən ümumi işlərin 73,1 %-ni inşa, yenidənqurma və bərpa, 11,2 %-ni əsaslı təmir, 9,5 %-ni cari təmir, 6,2 %-ni isə sair tikinti işləri təşkil edib.
