    Azərbaycanda inşaat işlərinin 92 %-dən çoxu özəl sektorun payına düşüb

    İqtisadiyyat
    • 21 fevral, 2026
    • 11:07
    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda inşaat işlərinin 92,2 %-ni qeyri-dövlət mülkiyyətində olan tikinti müəssisələri yerinə yetirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə məlumat verib.

    Bildirilib ki, hesabat ayında görülən ümumi işlərin 73,1 %-ni inşa, yenidənqurma və bərpa, 11,2 %-ni əsaslı təmir, 9,5 %-ni cari təmir, 6,2 %-ni isə sair tikinti işləri təşkil edib.

