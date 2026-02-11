Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе составила около 6%

    Экономика
    • 11 февраля, 2026
    • 10:57
    Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе составила около 6%

    Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе 2026 года составила 5,7%.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата.

    Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе по группе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий составила 7,1%, по непродовольственным товарам - 3,5%, услугам - на 5,6%.

    По данным статистики, потребительские цены в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года выросли на 1,5%, в том числе продукты питания, напитки и табачные изделия подорожали на 1,3%, непродовольственные товары - на 1,3%, услуги - на 1,9%.

    Отметим, что среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2025 года составила 5,6%.

    Azərbaycanda ötən ay orta illik inflyasiya 6 %-ə yaxın olub
    Consumer prices in Azerbaijan rise 5.7% in January
