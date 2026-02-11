Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе составила около 6%
Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе 2026 года составила 5,7%.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе по группе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий составила 7,1%, по непродовольственным товарам - 3,5%, услугам - на 5,6%.
По данным статистики, потребительские цены в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года выросли на 1,5%, в том числе продукты питания, напитки и табачные изделия подорожали на 1,3%, непродовольственные товары - на 1,3%, услуги - на 1,9%.
Отметим, что среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2025 года составила 5,6%.
