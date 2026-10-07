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    Соня Крайчова: Прямые рейсы Баку-Братислава откроют возможности для туризма и бизнеса

    Экономика
    • 07 октября, 2026
    • 13:03
    Соня Крайчова: Прямые рейсы Баку-Братислава откроют возможности для туризма и бизнеса

    Прямое авиасообщение между Баку и Братиславой откроет новые возможности для развития туризма, деловых связей и культурного обмена между Азербайджаном и Словакией.

    Как сообщает Report, об этом заявила советник посольства Словакии в Азербайджане Соня Крайчова на мероприятии, посвященном запуску нового авиамаршрута.

    По ее словам, новый авиамаршрут станет важным связующим звеном между странами, которое позволит расширить контакты между гражданами, представителями бизнеса и туристического сектора.

    Прямые рейсы между Братиславой и Баку начнут выполняться с 28 октября.

    В рамках мероприятия состоялись презентации словацких представителей туристической отрасли. Участникам представили потенциал различных регионов страны, популярные направления и достопримечательности, возможности для отдыха в горах, посещения исторических городов, термальных курортов и виноделен.

    Особое внимание было уделено туристическим возможностям Братиславы, Высоких Татр, оздоровительным и спа-курортам, а также гастрономическому и винному туризму.

    Соня Крайчова Туризм в Азербайджане Прямое авиасообщение
    Sonya Krayçova: "Bakı-Bratislava birbaşa reysləri turizm və biznes üçün yeni imkanlar açacaq"
    Sona Krajcova: Direct air connection between Baku and Bratislava to open new opportunities
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