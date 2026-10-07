Соня Крайчова: Прямые рейсы Баку-Братислава откроют возможности для туризма и бизнеса

Прямое авиасообщение между Баку и Братиславой откроет новые возможности для развития туризма, деловых связей и культурного обмена между Азербайджаном и Словакией.

Как сообщает Report, об этом заявила советник посольства Словакии в Азербайджане Соня Крайчова на мероприятии, посвященном запуску нового авиамаршрута.

По ее словам, новый авиамаршрут станет важным связующим звеном между странами, которое позволит расширить контакты между гражданами, представителями бизнеса и туристического сектора.

Прямые рейсы между Братиславой и Баку начнут выполняться с 28 октября.

В рамках мероприятия состоялись презентации словацких представителей туристической отрасли. Участникам представили потенциал различных регионов страны, популярные направления и достопримечательности, возможности для отдыха в горах, посещения исторических городов, термальных курортов и виноделен.

Особое внимание было уделено туристическим возможностям Братиславы, Высоких Татр, оздоровительным и спа-курортам, а также гастрономическому и винному туризму.