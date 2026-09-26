Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Севиль Яхьяева: Азербайджан стремится повышать качество ПИИ

    Экономика
    • 26 сентября, 2026
    • 12:09
    Севиль Яхьяева: Азербайджан стремится повышать качество ПИИ

    Инвесторам не следует рассматривать Азербайджан исключительно как внутренний рынок, ключевое преимущество республики заключается в возможности выходить с производимой продукцией на более широкую географию.

    Как передает Report, об этом заявила советник исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Севиль Яхьяева на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2026).

    По ее словам, данный фактор меняет сам подход к принятию инвестиционных решений в отношении страны.

    "Когда компания видит долгосрочные рыночные перспективы, выгодную экономику производства и доступ к региональным рынкам, инвестиции за пределы одного объекта становятся коммерчески оправданными - становится целесообразно обучать местных специалистов, развивать поставщиков, создавать инженерные и управленческие мощности и постепенно локализовать более сложные функции", - подчеркнула Яхьяева.

    Представитель AZPROMO отметила, что следующий этап развития экономики Азербайджана заключается не только в увеличении объема прямых иностранных инвестиций (ПИИ), но и в повышении их качества.

    "Я верю, что следующий этап для Азербайджана - это повышение качества ПИИ для долгосрочного эффекта за счет трансфера технологий, развития местной экспертизы и активной интеграции азербайджанских компаний в региональные и глобальные цепочки создания стоимости", - отметила советник.

    II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Севиль Яхьяева Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO)
    AZPROMO: Birbaşa xarici investisiyaların keyfiyyətini artırmağa çalışırıq
    Investors should view Azerbaijan as gateway to wider markets, AZPROMO says
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:47

    В Ясамальском и Низаминском районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии

    Энергетика
    05:15

    WSJ: США не планируют продавать оружие Китаю

    Другие страны
    04:57

    Полиция Великобритании проверяет возможную связь Ирана с заговором на базе Фэрфорд

    Другие страны
    04:23

    Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в США

    Другие страны
    03:46

    Трамп: Победа США над Ираном приведет к снижению цен на нефть

    Другие страны
    03:19

    Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West Coast

    Другие страны
    03:01
    Фото
    Видео

    При пожаре на Имишлинском заводе запасы продукции не пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    02:54

    Президент США допустил удары по Ирану до или после выборов в Конгресс

    Другие страны
    02:20

    Трамп допустил запрет на экспорт дизельного топлива из США

    Другие страны
    Лента новостей