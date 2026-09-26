Севиль Яхьяева: Азербайджан стремится повышать качество ПИИ

Инвесторам не следует рассматривать Азербайджан исключительно как внутренний рынок, ключевое преимущество республики заключается в возможности выходить с производимой продукцией на более широкую географию.

Как передает Report, об этом заявила советник исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Севиль Яхьяева на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2026).

По ее словам, данный фактор меняет сам подход к принятию инвестиционных решений в отношении страны.

"Когда компания видит долгосрочные рыночные перспективы, выгодную экономику производства и доступ к региональным рынкам, инвестиции за пределы одного объекта становятся коммерчески оправданными - становится целесообразно обучать местных специалистов, развивать поставщиков, создавать инженерные и управленческие мощности и постепенно локализовать более сложные функции", - подчеркнула Яхьяева.

Представитель AZPROMO отметила, что следующий этап развития экономики Азербайджана заключается не только в увеличении объема прямых иностранных инвестиций (ПИИ), но и в повышении их качества.

"Я верю, что следующий этап для Азербайджана - это повышение качества ПИИ для долгосрочного эффекта за счет трансфера технологий, развития местной экспертизы и активной интеграции азербайджанских компаний в региональные и глобальные цепочки создания стоимости", - отметила советник.