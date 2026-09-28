Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Трамп: США и Иран провели консультации через посредников

    Другие страны
    • 28 сентября, 2026
    • 23:35
    Трамп: США и Иран провели консультации через посредников

    США и Иран провели новые контакты через посредников в рамках урегулирования конфликта между сторонами.

    Как передает Report, об этом американский президент Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме.

    "Да, они сделали это", - сказал он, не приводя деталей.

    Трамп добавил, что "очень скоро" США выиграют войну с Ираном: "Насколько я понимаю, мы собираемся победить, так или иначе. Все закончится довольно быстро".

    Глава Белого дома заявил, что после того, как США выиграют войну, цены на бензин резко упадут, а стоимость нефти снизится до довоенного уровня.

    Дональд Трамп Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Tramp: ABŞ və İran arasında məsləhətləşmələr aparılıb
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