Трамп: США и Иран провели консультации через посредников

США и Иран провели новые контакты через посредников в рамках урегулирования конфликта между сторонами.

Как передает Report, об этом американский президент Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме.

"Да, они сделали это", - сказал он, не приводя деталей.

Трамп добавил, что "очень скоро" США выиграют войну с Ираном: "Насколько я понимаю, мы собираемся победить, так или иначе. Все закончится довольно быстро".

Глава Белого дома заявил, что после того, как США выиграют войну, цены на бензин резко упадут, а стоимость нефти снизится до довоенного уровня.