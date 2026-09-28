Трамп: США и Иран провели консультации через посредников
Другие страны
- 28 сентября, 2026
- 23:35
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США и Иран провели новые контакты через посредников в рамках урегулирования конфликта между сторонами.
Как передает Report, об этом американский президент Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме.
"Да, они сделали это", - сказал он, не приводя деталей.
Трамп добавил, что "очень скоро" США выиграют войну с Ираном: "Насколько я понимаю, мы собираемся победить, так или иначе. Все закончится довольно быстро".
Глава Белого дома заявил, что после того, как США выиграют войну, цены на бензин резко упадут, а стоимость нефти снизится до довоенного уровня.
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