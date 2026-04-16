Ряд центробанков начал продавать золото на фоне конфликта вокруг Ирана

На фоне конфликта вокруг Ирана центральные банки ряда стран перешли от наращивания золотых резервов к их сокращению.

По данным телеканала, такая динамика связана с растущей потребностью в ликвидности. Финансовые регуляторы используют золотые запасы для покрытия увеличившихся расходов на энергетику и оборону, а также для поддержки национальных валют.

Как отмечает CNBC, на этом фоне золото подешевело: спотовая цена металла снизилась до $4,8 тыс. за унцию, что примерно на 10% ниже пиковых значений конца января.

Согласно приведенной информации, золотые резервы Турции в марте сократились на 131 тонну. Такой шаг был предпринят на фоне усилий властей по стабилизации курса лиры, ослабевшей с начала войны примерно на 1,7% по отношению к доллару.

В числе стран, которые, по версии телеканала, также прибегли к продаже золота, названы Гана и Польша.