Ряд центробанков начал продавать золото на фоне конфликта вокруг Ирана
- 16 апреля, 2026
- 08:39
На фоне конфликта вокруг Ирана центральные банки ряда стран перешли от наращивания золотых резервов к их сокращению.
Как передает Report, об этом сообщает CNBC.
По данным телеканала, такая динамика связана с растущей потребностью в ликвидности. Финансовые регуляторы используют золотые запасы для покрытия увеличившихся расходов на энергетику и оборону, а также для поддержки национальных валют.
Как отмечает CNBC, на этом фоне золото подешевело: спотовая цена металла снизилась до $4,8 тыс. за унцию, что примерно на 10% ниже пиковых значений конца января.
Согласно приведенной информации, золотые резервы Турции в марте сократились на 131 тонну. Такой шаг был предпринят на фоне усилий властей по стабилизации курса лиры, ослабевшей с начала войны примерно на 1,7% по отношению к доллару.
В числе стран, которые, по версии телеканала, также прибегли к продаже золота, названы Гана и Польша.