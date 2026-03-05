Пашинян: Наличие в Армении военной базы РФ не мешает планам по вступлению в ЕС В регионе

Джон Хили направился на Кипр Другие страны

Президент утвердил приобретение инвестиций государством Экономика

ЦАХАЛ заявил о ликвидации хранилищ ракет и живой силы в Тегеране - ОБНОВЛЕНО Другие страны

В Бахрейне заявили об уничтожении ПВО 75 иранских ракет и 123 БПЛА Другие страны

Министерства сельского хозяйства и экономики интегрируют свои информационные системы Внутренняя политика

МИД: Баку оставляет за собой право на ответные меры в отношении Ирана Внешняя политика

4SİM: К 2040 году ИИ создаст новую добавленную стоимость в размере 70 млрд манатов Финансы