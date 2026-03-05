Президент утвердил приобретение инвестиций государством
Экономика
- 05 марта, 2026
- 13:19
В Азербайджане утверждены новые основания для приобретения инвестиций государством.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил в связи с этим изменение в закон "Об инвестиционной деятельности".
