Президент: Планируем достижение мощности в 8 гигаватт солнечной, ветровой и гидроэнергетики к 2032 году
Экономика
- 22 апреля, 2026
- 21:07
Наш план, основанный не только на наших устремлениях, но и на подписанных контрактах – юридически обязывающих контрактах, - предусматривает достижение мощности в 8 гигаватт солнечной, ветровой и гидроэнергетики к 2032 году. И это абсолютно реалистично.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в выступлении на состоявшемся 22 апреля в Баку азербайджано-латвийском бизнес-форуме.
"Мы в значительной мере заместим природный газ, используемый для производства электроэнергии, возобновляемыми источниками энергии, что позволит нам сэкономить несколько миллиардов кубических метров газа, столь необходимого сейчас на международных рынках", - подчеркнул Президент Азербайджана.
