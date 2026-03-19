    ООН переходит к более точечной и стратегической модели сотрудничества с Азербайджаном

    Рамочная программа сотрудничества между Организацией Объединенных Наций (ООН) и Азербайджаном в сфере устойчивого развития на период 2026-2030 годов знаменует собой начало качественно нового этапа партнерских отношений.

    Об этом в интервью Report сказал временный координатор-резидент ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич.

    "Формирование новой рамочной программы базировалось на масштабных и систематических консультациях с широким кругом заинтересованных участников. Программа основана на всестороннем анализе, призванном обеспечить результативность поддержки со стороны ООН и достижение ощутимых результатов. В рамках нового документа ООН продолжит оказывать содействие Азербайджану как лидеру многостороннего взаимодействия и международного сотрудничества, с акцентом на значимой роли страны в сфере климатической дипломатии", - подчеркнул И. Гарафулич.

    Касаясь стратегических приоритетов рамочной программы, временный координатор-резидент указал, что первое направление будет ориентировано на инклюзивный социально-экономический рост. Как он отметил, ООН окажет поддержку правительству в обеспечении равноправного доступа граждан к качественным услугам и инновационной экономической модели. "Речь идет о выработке политики, основанной на фактических данных, и наращивании потенциала в реализации программ развития городских и сельских территорий, включая продвижение политики инклюзивного городского развития, способствующей гармоничному росту сельских и городских районов, поддержку развития ММСП, достойной занятости и инноваций, а также содействие в формировании транспортных коридоров для совершенствования торговых и транспортных связей, что укрепит позиции Азербайджана как регионального торгового и логистического центра", - заявил И. Гарафулич.

    Помимо этого, предусматривается усиление национального потенциала в предоставлении государственных и социальных услуг, основанных на данных и ориентированных на человека, в том числе посредством внедрения цифровых технологий.

    Временный координатор-резидент указал, что второе стратегическое направление связано с "зеленым ростом" и повышением устойчивости к последствиям изменения климата. ООН будет оказывать содействие Азербайджану в переходе к более экологически ответственным и устойчивым моделям развития.

    "В данное направление входят укрепление политических механизмов и систем обеспечения готовности к климатическим и экологическим угрозам; развитие потенциала на всех уровнях для содействия справедливому переходу, гарантирования равного доступа к природным ресурсам, их рационального использования и управления ими, формирования устойчивых к климатическим изменениям экосистем, а также реализации инициатив циркулярной экономики; оказание поддержки людям и местным сообществам в приобретении знаний и компетенций, необходимых для ответственного отношения к окружающей среде и противодействия изменению климата", - добавил И. Гарафулич.

    Представитель ООН в Азербайджане акцентировал внимание на том, что данные направления непосредственно согласуются с национальными приоритетами стратегии "Азербайджан 2030". Кроме того, программа отражает очевидный курс на экономическую трансформацию при сохранении человекоцентричного подхода.

    C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

