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    Названы ключевые драйверы развития экономики Азербайджана

    Экономика
    • 06 октября, 2026
    • 11:40
    Названы ключевые драйверы развития экономики Азербайджана

    Темпы расширения ненефтегазового сегмента экономики Азербайджана нуждаются в существенном ускорении и проведении глубоких структурных преобразований, притом что в основных отраслях по-прежнему сохраняется значительный потенциал для развития.

    Как сообщает Report, об этом заявил главный экономист группы компаний PASHA Holding Эльман Эминов в рамках проходящего в Баку "Fitch on Azerbaijan 2026".

    Согласно его оценке, на данный момент прогнозы ряда международных и национальных институтов относительно увеличения ненефтегазового ВВП страны колеблются в коридоре от 3,5% до 4%.

    "Мы наблюдаем, что ожидания по росту ненефтегазового сектора укладываются в указанные рамки. Вместе с тем принципиальный вопрос состоит в том, какая траектория ожидает нас в среднесрочном горизонте: останемся ли мы в пределах этого коридора или сумеем преодолеть его верхнюю планку? Принимая во внимание, что динамика ненефтегазового роста составила 2,7% в 2025 году, а на текущий год прогнозируется чуть более 2%, ускорение превращается в обязательное условие", - подчеркнул Э. Эминов.

    Он указал, что для достижения более высоких показателей экономического развития республики необходимы смена экономической парадигмы и комплексные структурные реформы, добавив, что Азербайджан располагает существенным незадействованным потенциалом в целом ряде секторов. В числе основных драйверов роста главный экономист PASHA Holding выделил: транспорт и логистику - за счет развития Среднего коридора и наращивания транзитных потоков; сельское хозяйство - благодаря введению в оборот 20% освобожденных территорий; туризм - посредством увеличения туристического потока с 3 до 5-6 млн человек; жилищное строительство - путем реализации земельных реформ для ликвидации дефицита обеспеченности жильем.

    "Каждое из перечисленных направлений обладает ощутимым потенциалом. Структурные преобразования не только являются обязательным условием для ускорения экономического роста, но и создают масштабные перспективы для развития страны", - резюмировал он.

    Эльман Эминов Экономические реформы Ненефтегазовый сектор ООО PASHA Holding
    Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafının əsas hərəkətverici qüvvələri açıqlanıb
    Azerbaijan needs faster growth in non-oil economy, PASHA Holding says
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