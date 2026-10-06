Названы ключевые драйверы развития экономики Азербайджана

Темпы расширения ненефтегазового сегмента экономики Азербайджана нуждаются в существенном ускорении и проведении глубоких структурных преобразований, притом что в основных отраслях по-прежнему сохраняется значительный потенциал для развития.

Как сообщает Report, об этом заявил главный экономист группы компаний PASHA Holding Эльман Эминов в рамках проходящего в Баку "Fitch on Azerbaijan 2026".

Согласно его оценке, на данный момент прогнозы ряда международных и национальных институтов относительно увеличения ненефтегазового ВВП страны колеблются в коридоре от 3,5% до 4%.

"Мы наблюдаем, что ожидания по росту ненефтегазового сектора укладываются в указанные рамки. Вместе с тем принципиальный вопрос состоит в том, какая траектория ожидает нас в среднесрочном горизонте: останемся ли мы в пределах этого коридора или сумеем преодолеть его верхнюю планку? Принимая во внимание, что динамика ненефтегазового роста составила 2,7% в 2025 году, а на текущий год прогнозируется чуть более 2%, ускорение превращается в обязательное условие", - подчеркнул Э. Эминов.

Он указал, что для достижения более высоких показателей экономического развития республики необходимы смена экономической парадигмы и комплексные структурные реформы, добавив, что Азербайджан располагает существенным незадействованным потенциалом в целом ряде секторов. В числе основных драйверов роста главный экономист PASHA Holding выделил: транспорт и логистику - за счет развития Среднего коридора и наращивания транзитных потоков; сельское хозяйство - благодаря введению в оборот 20% освобожденных территорий; туризм - посредством увеличения туристического потока с 3 до 5-6 млн человек; жилищное строительство - путем реализации земельных реформ для ликвидации дефицита обеспеченности жильем.

"Каждое из перечисленных направлений обладает ощутимым потенциалом. Структурные преобразования не только являются обязательным условием для ускорения экономического роста, но и создают масштабные перспективы для развития страны", - резюмировал он.