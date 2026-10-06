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    Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafının əsas hərəkətverici qüvvələri açıqlanıb

    İqtisadiyyat
    • 06 oktyabr, 2026
    • 12:08
    Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafının əsas hərəkətverici qüvvələri açıqlanıb

    Azərbaycan iqtisadiyyatının qeyri-neft-qaz sektorunun artım tempi əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndirilməli və dərin struktur islahatları həyata keçirilməlidir. Bununla yanaşı, iqtisadiyyatın əsas sahələrində inkişaf üçün hələ də böyük potensial mövcuddur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "PAŞA Holdinq" MMC-nin baş iqtisadçısı Elman Eminov Bakıda keçirilən "Fitch on Azerbaijan 2026" tədbiri çərçivəsində bildirib.

    Onun qiymətləndirməsinə görə, hazırda bir sıra beynəlxalq və milli qurumların Azərbaycanın qeyri-neft-qaz ÜDM-nin artımı ilə bağlı proqnozları 3,5-4 % arasında dəyişir.

    "Biz qeyri-neft-qaz sektorunun artımı üzrə gözləntilərin qeyd olunan çərçivəyə sığdığını müşahidə edirik. Bununla yanaşı, prinsipial məsələ ondan ibarətdir ki, ortamüddətli perspektivdə bizi hansı trayektoriya gözləyir: bu dəhliz hüdudlarında qalacağıq, yoxsa onun yuxarı həddini aşa biləcəyik? 2025-ci ildə qeyri-neft-qaz artımı dinamikasının 2,7 % təşkil etdiyini, cari il üçün isə 2 %-dən bir qədər çox proqnozlaşdırıldığını nəzərə alsaq, sürətlənmə mütləq şərtə çevrilir", - E.Eminov deyib.

    O qeyd edib ki, respublikanın iqtisadi inkişafının daha yüksək göstəricilərinə nail olmaq üçün iqtisadi paradiqmanın dəyişdirilməsi və kompleks struktur islahatları zəruridir. O, Azərbaycanın bir sıra sektorlarda əhəmiyyətli istifadə olunmamış potensiala malik olduğunu da əlavə edib.

    "PAŞA Holdinq"in baş iqtisadçısı əsas artım hərəkətverici qüvvələri sırasında bunları fərqləndirib: nəqliyyat və logistika - Orta Dəhlizin inkişafı və tranzit axınlarının artırılması hesabına; kənd təsərrüfatı - azad edilmiş ərazilərin 20 %-nin dövriyyəyə cəlb edilməsi sayəsində; turizm - turist axınının 3 milyondan 5-6 milyon nəfərə qədər artırılması vasitəsilə; mənzil tikintisi - mənzil təminatı qıtlığının aradan qaldırılması üçün torpaq islahatlarının həyata keçirilməsi yolu ilə. Sadalanan istiqamətlərin hər biri nəzərəçarpan potensiala malikdir. Struktur dəyişiklikləri iqtisadi artımın sürətləndirilməsi üçün nəinki mütləq şərtdir, həm də ölkənin inkişafı üçün genişmiqyaslı perspektivlər yaradır", - o bildirib.

    Elman Eminov PASHA Holding Fitch Ratings
    Названы ключевые драйверы развития экономики Азербайджана
    Azerbaijan needs faster growth in non-oil economy, PASHA Holding says
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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