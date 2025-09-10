Милли Меджлис рассмотрит новый закон об экспедиторской деятельности

Милли Меджлис рассмотрит новый законопроект "О транспортно-экспедиторской деятельности".

Как сообщает Report, парламентский комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству обсудит этот документ 17 сентября.

Кроме этого, комитет рассмотрит поправки в законы "Об ипотеке", "Об автомобильном транспорте", Налоговый кодекс и "О таможенном тарифе".