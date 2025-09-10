ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    

    Милли Меджлис рассмотрит новый закон об экспедиторской деятельности

    Экономика
    • 10 сентября, 2025
    • 13:27
    Милли Меджлис рассмотрит новый закон об экспедиторской деятельности

    Милли Меджлис рассмотрит новый законопроект "О транспортно-экспедиторской деятельности".

    Как сообщает Report, парламентский комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству обсудит этот документ 17 сентября.

    Кроме этого, комитет рассмотрит поправки в законы "Об ипотеке", "Об автомобильном транспорте", Налоговый кодекс и "О таможенном тарифе".

    Милли Меджлис Госкомитет законопроект
    Milli Məclisə "Nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti haqqında" yeni qanun layihəsi daxil olub

