Milli Məclisə "Nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti haqqında" yeni qanun layihəsi daxil olub
İqtisadiyyat
- 10 sentyabr, 2025
- 13:07
Milli Məclisə "Nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti haqqında" yeni qanun layihəsi daxil olub.
"Report"un məlumatına görə, qanun layihəsi ilkin olaraq sentyabrın 17-də parlamentin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin iclasında müzakirə ediləcək.
Həmin gün komitə üzvləri "İpoteka haqqında", "Avtomobil nəqliyyatı haqqında", "Vergi məcəlləsinə", "Gömrük tarifi haqqında" qanunlara dəyişiklikləri müzakirə edəcəklər.
