Микаил Джаббаров и глава турецкого Karadeniz Holding обсудили перспективы сотрудничества
Экономика
- 23 сентября, 2026
- 18:31
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с председателем правления турецкого Karadeniz Holding, специализирующегося в энергетической и судостроительной отраслях, Османом Муратом Караденизом.
Как сообщает Report, об этом М.Джаббаров написал на своей странице в соцсети X.
Министр отметил, что на встрече были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества:
"Мы обменялись мнениями о благоприятной деловой и инвестиционной среде, созданной в Азербайджане, а также о потенциальных проектах, представляющих взаимный интерес".
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