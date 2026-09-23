Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Микаил Джаббаров и глава турецкого Karadeniz Holding обсудили перспективы сотрудничества

    Экономика
    • 23 сентября, 2026
    • 18:31
    Микаил Джаббаров и глава турецкого Karadeniz Holding обсудили перспективы сотрудничества

    Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с председателем правления турецкого Karadeniz Holding, специализирующегося в энергетической и судостроительной отраслях, Османом Муратом Караденизом.

    Как сообщает Report, об этом М.Джаббаров написал на своей странице в соцсети X.

    Министр отметил, что на встрече были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества:

    "Мы обменялись мнениями о благоприятной деловой и инвестиционной среде, созданной в Азербайджане, а также о потенциальных проектах, представляющих взаимный интерес".

    Микаил Джаббаров Министерство экономики Азербайджана Karadeniz Holding
    Фото
    Mikayıl Cabbarov Osman Murat Karadenizlə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib
    Фото
    Azerbaijan, Karadeniz Holding explore potential investment projects
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    01:44

    Хакан Фидан и Аббас Арагчи обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе

    В регионе
    01:16

    Джейхун Байрамов: Азербайджан - надежный центр для устойчивой модернизации Среднего коридора

    Внешняя политика
    01:10

    Иран передал США через Катар семидневный план восстановления судоходства в Ормузском проливе

    В регионе
    01:09

    В Лиге наций УЕФА состоялись очередные матчи первого тура

    Футбол
    00:59

    Премьер Британии исключил проведение досрочных парламентских выборов

    Другие страны
    00:35

    Азербайджан и Сенегал подписали меморандум о политических консультациях

    Внешняя политика
    00:31

    Главы МИД Азербайджана и Марокко обсудили текущее состояние и перспективы отношений

    Внешняя политика
    00:13

    ЕС призвал страны рассмотреть меры по сокращению потребления газа и электроэнергии

    Другие страны
    23:47

    РФ продлила запрет на ввоз рыбной и молочной продукции из Армении

    В регионе
    Лента новостей