Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Корейская вона обновила минимум за 17 лет на фоне кризиса вокруг Ирана

    Экономика
    • 23 марта, 2026
    • 14:43
    Южнокорейская вона резко ослабла, достигнув минимального уровня за последние 17 лет по отношению к доллару США.

    Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

    По данным агентства, давление на валюту усилилось на фоне геополитической напряженности вокруг Ирана, что способствовало росту спроса на доллар.

    По состоянию на понедельник курс составил 1 517,30 воны за доллар, продолжив снижение после предыдущих торгов. Ранее, в конце прошлой недели, показатель уже опускался ниже психологической отметки в 1500 вон впервые с глобального финансового кризиса 2009 года (до 1561 воны за доллар).

    Агентство сообщает, что негативное влияние на рынки оказали заявления Тегерана о возможных ударах по инфраструктуре стран Персидского залива в случае атаки со стороны США. Несмотря на отдельные сигналы о возможной деэскалации со стороны Вашингтона и Тель-Авива, инвесторы сохраняют осторожность.

    Дополнительным фактором давления стали активные продажи южнокорейских акций иностранными инвесторами - чистый отток составил 3,67 трлн вон.

    На этом фоне ключевой фондовый индекс страны KOSPI обвалился на 6,49%, отражая общее ухудшение настроений на рынке.

    Эксперты отмечают, что высокая зависимость Южной Кореи от импорта энергоресурсов делает ее финансовые рынки особенно уязвимыми к кризисам на Ближнем Востоке.

    South Korean shares tumble, won hits 17-year low on Mideast conflict
