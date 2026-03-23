Корейская вона обновила минимум за 17 лет на фоне кризиса вокруг Ирана

Южнокорейская вона резко ослабла, достигнув минимального уровня за последние 17 лет по отношению к доллару США.

По данным агентства, давление на валюту усилилось на фоне геополитической напряженности вокруг Ирана, что способствовало росту спроса на доллар.

По состоянию на понедельник курс составил 1 517,30 воны за доллар, продолжив снижение после предыдущих торгов. Ранее, в конце прошлой недели, показатель уже опускался ниже психологической отметки в 1500 вон впервые с глобального финансового кризиса 2009 года (до 1561 воны за доллар).

Агентство сообщает, что негативное влияние на рынки оказали заявления Тегерана о возможных ударах по инфраструктуре стран Персидского залива в случае атаки со стороны США. Несмотря на отдельные сигналы о возможной деэскалации со стороны Вашингтона и Тель-Авива, инвесторы сохраняют осторожность.

Дополнительным фактором давления стали активные продажи южнокорейских акций иностранными инвесторами - чистый отток составил 3,67 трлн вон.

На этом фоне ключевой фондовый индекс страны KOSPI обвалился на 6,49%, отражая общее ухудшение настроений на рынке.

Эксперты отмечают, что высокая зависимость Южной Кореи от импорта энергоресурсов делает ее финансовые рынки особенно уязвимыми к кризисам на Ближнем Востоке.