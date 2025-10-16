Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Чехия увеличила импорт нефти из Азербайджана почти на 5%

    Экономика
    • 16 октября, 2025
    • 18:24
    Азербайджан экспортировал в Чехию в январе-сентябре 2025 года 1 млн 307 тыс. 899,13 тонны сырой нефти на 701 млн 374 тыс. долларов США.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

    Объем экспорта этой продукции в Чехию вырос на 4,9%, а его стоимость сократилась на 11,2% по сравнению с показателем за 9 месяцев 2024 года.

    Доля поставленной в Чехию сырой нефти составила 7,69% от общего экспорта нефти Азербайджана.

    экспорт нефти Азербайджан Чехия
    Çexiya Azərbaycandan neft alışını 5 %-ə yaxın artırıb
    Czech Republic increases oil purchases from Azerbaijan

