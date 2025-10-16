Чехия увеличила импорт нефти из Азербайджана почти на 5%

Азербайджан экспортировал в Чехию в январе-сентябре 2025 года 1 млн 307 тыс. 899,13 тонны сырой нефти на 701 млн 374 тыс. долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Объем экспорта этой продукции в Чехию вырос на 4,9%, а его стоимость сократилась на 11,2% по сравнению с показателем за 9 месяцев 2024 года.

Доля поставленной в Чехию сырой нефти составила 7,69% от общего экспорта нефти Азербайджана.