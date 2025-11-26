Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Баку и Исламабад договорились активизировать сотрудничество в оборонпроме и энергетике

    Экономика
    • 26 ноября, 2025
    • 09:40
    Баку и Исламабад договорились активизировать сотрудничество в оборонпроме и энергетике

    Пакистан и Азербайджан обсудили двустороннее торговое и инвестиционное сотрудничество.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Пакистана, обсуждения состоялись в ходе встречи премьер-министра Шахбаза Шарифа с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым в Исламабаде.

    Шариф на встрече вновь подтвердил предложение Пакистана о создании совместно с Азербайджаном инвестиционной компании на паритетных условиях.

    Премьер также призвал Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR) воспользоваться выгодными инвестиционными возможностями в нефтегазовом секторе Пакистана. Шариф также высоко оценил роль Азербайджана в развитии Транскаспийского транспортного коридора.

    Он также приветствовал стратегический интерес Азербайджана к проекту "Белый нефтепровод", призванному изменить региональную энергетическую динамику и укрепить взаимосвязь на важнейших рынках.

    Согласно информации, Микаил Джаббаров со своей стороны указал на возможности для инвестиций и сотрудничества в секторах оборонного производства, нефти и минеральных ресурсов, инфраструктуры, молочного животноводства и отметил важность завершения разработки Дорожной картой по сотрудничеству в области торговли, экономики, промышленности и инвестиций на период 2025-2028 гг.

    "По итогам встречи стороны договорились активизировать усилия по диверсификации экономических обменов в таких областях как оборона, энергетика, инфраструктура, животноводство, гостиничный бизнес и информационные технологии", - говорится в сообщении.

