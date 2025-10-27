Азербайджан увеличил поставки газа в Турцию почти на 6%
27 октября, 2025
- 15:28
Азербайджан в январе-августе этого года экспортировал в Турцию в общей сложности 7 млрд 843,39 млн кубометров природного газа.
Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Управления по регулированию энергорынка Турции (EPDK).
Согласно информации, это на 5,6 % больше, чем за первые 8 месяцев 2024 года.
В августе этого года из Азербайджана в Турцию было экспортировано в общей сложности 1 млрд 47,27 млн кубометров природного газа, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный месяц 2024 года.
Таким образом, в августе Азербайджан стал второй страной по экспорту природного газа в Турцию. На долю Азербайджана пришлось 20,89 % от общего объема природного газа, импортированного Турцией.
