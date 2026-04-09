Азербайджан обсудил с американской компанией создание инфраструктуры ИИ
Экономика
- 09 апреля, 2026
- 17:13
Азербайджан и специализирующаяся в области искусственного интеллекта американская компания Haimaker обсудили создание инфраструктуры ИИ.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети X.
"На встрече с главным исполнительным директором компании Haimaker Су Ле мы обсудили возможности создания инфраструктуры ИИ в Азербайджане. Мы рассмотрели стратегические предложения в этом направлении, перспективы сотрудничества в области строительства дата-центра и облачной платформы в Свободной экономической зоне Алят, организации правовых основ сотрудничества и трансфера технологий", - написал министр.
17:54
Фото
Замминистра культуры и информации Казахстана ознакомился с деятельностью ReportМедиа
17:49
СМИ: Переговоры Ирана и США могут состояться 11 апреляДругие страны
17:45
Гафарова: Встречи парламентариев Азербайджана, Турции, Северного Кипра служат укреплению солидарностиВнешняя политика
17:38
Выборы в Венгрии как тест на демократию: останется ли в Европе место для политического плюрализмаАналитика
17:37
Населенные пункты Ходжавендского района обеспечены телекоммуникационными услугамиИКТ
17:35
Андрей Бойич: Сотрудничество с Азербайджаном в энергетике важно для СербииВнешняя политика
17:29
Фото
Азербайджан обсудил с Беларусью расширение туристического обменаТуризм
17:29
Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину АзербайджанаВнутренняя политика
17:29