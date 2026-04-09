Азербайджан обсудил с американской компанией создание инфраструктуры ИИ

Азербайджан и специализирующаяся в области искусственного интеллекта американская компания Haimaker обсудили создание инфраструктуры ИИ.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети X.

"На встрече с главным исполнительным директором компании Haimaker Су Ле мы обсудили возможности создания инфраструктуры ИИ в Азербайджане. Мы рассмотрели стратегические предложения в этом направлении, перспективы сотрудничества в области строительства дата-центра и облачной платформы в Свободной экономической зоне Алят, организации правовых основ сотрудничества и трансфера технологий", - написал министр.