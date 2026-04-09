Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Экономика
    • 09 апреля, 2026
    • 17:13
    Азербайджан обсудил с американской компанией создание инфраструктуры ИИ

    Азербайджан и специализирующаяся в области искусственного интеллекта американская компания Haimaker обсудили создание инфраструктуры ИИ.

    Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети X.

    "На встрече с главным исполнительным директором компании Haimaker Су Ле мы обсудили возможности создания инфраструктуры ИИ в Азербайджане. Мы рассмотрели стратегические предложения в этом направлении, перспективы сотрудничества в области строительства дата-центра и облачной платформы в Свободной экономической зоне Алят, организации правовых основ сотрудничества и трансфера технологий", - написал министр.

    Микаил Джаббаров Су Ле Компания Haimaker Соединенные Штаты Америки (США) Искусственный интеллект
    Фото
    Azərbaycan ABŞ şirkəti ilə süni intellekt infrastrukturu yaratmağı müzakirə edib
    Фото
    Azerbaijan, US company discuss prospects for advancing AI infrastructure

    Последние новости

    Фото

    Медиа
    Другие страны
    Внешняя политика
    Аналитика
    ИКТ
    Внешняя политика
    Фото

    Туризм
    Внутренняя политика
    Другие страны
    Лента новостей