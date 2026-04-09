    Azərbaycan ABŞ şirkəti ilə süni intellekt infrastrukturu yaratmağı müzakirə edib

    • 09 aprel, 2026
    Azərbaycan və ABŞ-nin süni intellekt (Sİ) sahəsində ixtisaslaşmış "Haimaker" şirkəti arasında müvafiq infrastrukturun yaradılması müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    "Haimaker" şirkətinin baş icraçı direktoru cənab Su Le ilə görüşdə Azərbaycanda Sİ infrastrukturunun yaradılması imkanlarını müzakirə etdik. Bu istiqamətdə strateji təklifləri, Ələt Azad İqtisadi Zonasında data mərkəz və bulud platformasının qurulması, əməkdaşlığın hüquqi əsaslarının təşkili və texnologiyaların transferi istiqamətində işbirliyi perspektivlərini nəzərdən keçirdik",- deyə nazir qeyd edib.

    İqtisadiyyat Nazirliyi Mikayıl Cabbarov Süni intellekt Haimaker şirkəti
    Азербайджан обсудил с американской компанией создание инфраструктуры ИИ
    Azerbaijan, US company discuss prospects for advancing AI infrastructure

