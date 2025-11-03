Азербайджан и Украина обсудили совместное производство лекарств
- 03 ноября, 2025
- 10:41
Азербайджан и Украина обсудили сотрудничество в сфере производства лекарственных средств.
Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.
Обсуждения состоялись на встрече заместителя министра Самеда Баширли с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко.
На встрече было отмечено, что Азербайджан придает значение экономическому сотрудничеству с Украиной. Были отмечены возможности для расширения связей с Украиной по различным экономическим направлениям, подчеркнуто, что торговое и инвестиционное сотрудничество является одним из важных направлений в отношениях.
