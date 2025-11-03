İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Azərbaycan Ukrayna ilə səhiyyə sənayesi sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    İqtisadiyyat
    • 03 noyabr, 2025
    • 10:23
    Azərbaycan Ukrayna ilə səhiyyə sənayesi sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Azərbaycan və Ukrayna səhiyyə sənayesi sahəsində işbirliyin dərinləşdirilməsini, dərman vasitələrinin birgə istehsalını müzakirə edib.

    Bu barədə "Report"a İqtisadiyyat Nazirliyindən bildirilib.

    Məlumata əsasən, müzakirələr nazir müavini Səməd Bəşirli ilə Ukraynanın səhiyyə naziri Viktor Lyaşko arasındakı görüşdə aparılıb.

    Görüşdə Azərbaycanın Ukrayna ilə iqtisadi əməkdaşlığa önəm verdiyi qeyd olunub. Ukrayna ilə müxtəlif iqtisadi istiqamətlər üzrə əlaqələrin genişləndirilməsi üçün imkanlar diqqətə çatdırılıb. Bildirilib ki, ticarət və investisiya əməkdaşlığı münasibətlərdə mühüm istiqamətlərdəndir.

    Azərbaycan Ukrayna İqtisadiyyat Nazirliyi Səməd Bəşirli Viktor Lyaşko səhiyyə sənayesi
