    Азербайджан и США обсудили новые механизмы сотрудничества

    Экономика
    • 10 сентября, 2025
    • 20:58
    Азербайджан и США обсудили новые механизмы сотрудничества

    Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с высокопоставленным чиновником Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США Бренденом Ханраханом.

    Как сообщает Report, состоялся обмен мнениями об укреплении институциональных основ между Азербайджаном и США, новых механизмах сотрудничества и инвестиционных инициативах.

    На встрече выражено удовлетворение динамикой развития экономических отношений между двумя странами и обсуждены предстоящие работы по выведению сотрудничества на новый уровень.

    В продолжение встреч, проведенных в Вашингтоне – переговоров с Экспортно-импортным банком США (US EXIM Bank), SpaceX, Exxon Mobil и другими ведущими организациями, состоялся обмен мнениями о новых механизмах сотрудничества.

    В центре внимания было также продолжение работ по Зангезурскому коридору (Транскаспийская региональная платформа развития и партнерства – TRIPP), вклад реализуемых региональных транспортно-логистических проектов в экономическое сотрудничество.

