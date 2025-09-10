Азербайджан и США обсудили новые механизмы сотрудничества
- 10 сентября, 2025
- 20:58
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с высокопоставленным чиновником Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США Бренденом Ханраханом.
Как сообщает Report, состоялся обмен мнениями об укреплении институциональных основ между Азербайджаном и США, новых механизмах сотрудничества и инвестиционных инициативах.
На встрече выражено удовлетворение динамикой развития экономических отношений между двумя странами и обсуждены предстоящие работы по выведению сотрудничества на новый уровень.
В продолжение встреч, проведенных в Вашингтоне – переговоров с Экспортно-импортным банком США (US EXIM Bank), SpaceX, Exxon Mobil и другими ведущими организациями, состоялся обмен мнениями о новых механизмах сотрудничества.
В центре внимания было также продолжение работ по Зангезурскому коридору (Транскаспийская региональная платформа развития и партнерства – TRIPP), вклад реализуемых региональных транспортно-логистических проектов в экономическое сотрудничество.